السجن 64 عامًا للص سرق منزل النجم الأمريكي ‎وين نيوتن

أصدرت إحدى المحاكم الأمريكية حكمًا على الرجل الذي سرق منزل الموسيقي والممثل الأمريكي وين نيوتن في لاس فيغاس بالسجن لمدة أقصاها 64 عامًا، و22 عامًا كحد أدنى.

في جلسة استماع يوم الثلاثاء، وصف المحامي في مقاطعة كلارك، جون جيورداني، أن ويسلي مارتن (الشاب المتهم)، 22 عامًا، هو ”سارق متسلسل“، مشيرًا إلى بداية ميوله احتراف السرقة عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا.

تحدث أسطورة الموسيقى نيوتن في الجلسة، وقال للقاضي: ”سيكون من المستحيل بالنسبة لي توضيح ما حدث لمنزلنا وعائلتنا، وتلك الأشياء التي اعتقدنا بها قبل حدوث ذلك“.

وأضاف: ”مازلت غاضبًا، وأدرك أنه يجب أن يكون هناك بعض التعاطف، ليس لدي أي شيء تجاه هذا المدعى عليه، لدي شفقة على والدته“، بحسب صحيفة لاس فيجاس ريفيو جورنال.

اقتحم الشاب منزل نيوتن لأول مرة في 3 يونيو 2018 مع رجل آخر، وقد عثرت الشرطة على أشياء مسروقة من السطو الأول في منزل المدعى عليه، كما تم العثور على أشياء أخرى بأحد المتاجر.

وكان مارتن قد اقتحم، مع رجل آخر، منزل نيوتن مرة أخرى في 13 يونيو 2018، وكان الرجلان داخل المنزل عندما عاد نيوتن، 77 عامًا، وعائلته إلى المنزل من إحدى حفلاته الموسيقية، وأطلق رصاصًا في الهواء، ما أجبر اللصوص على الفرار.