صدفة تكشف ”علاقة محرمة“ بين عسكري كويتي وفلبينية

قادت صدفة إلى الكشف عن علاقة محرمة وقعت في 2012، بين فلبينية وعسكري في وزارة الداخلية الكويتية، وأثمرت عن طفل يبلغ اليوم 6 سنوات من العمر.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فإن وافدًا عربيًا توجه إلى مركز الشرطة وبصحبته طفل، مبلغًا أنه عثر عليه وهو يحاول قطع شارع عام بشكل خطر، فتم إخطار أم الطفل، التي حضرت، فطلب منها رجال الأمن هويتها، لكنها تلعثمت، ما بث شكوكًا في نفوسهم، فتمت إحالتها للمباحث، وإبلاغها بأنه سيتم فتح تحقيق كامل بالواقعة.

ودفع ذلك الوافدة الفلبينية إلى الاعتراف بأن الطفل أنجبته سفاحًا من صديقها الكويتي بعد مواقعته لها عام 2012، ورفضه آنذاك الاعتراف به.

وإثر تحقيقات مكثفة، تبين أن والد الطفل يعمل عسكريًا في النجدة، فتم تسجيل قضية زنا وحمل سفاح ضده، وحُجزت الفلبينية والطفل، فيما جار استدعاء المواطن للتحقيق بالقضية.