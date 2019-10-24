بسبب عدم انتعال حذاء.. طرد سيدة وطفليها من طائرة

طردت طائرة تابعة لخطوط ”جيت ستار“ الأسترالية، سيدة وطفليها، الأربعاء، بينما كانوا على متن رحلة متجهة من مدينة ”كوينزتاون“ إلى ”ويلينغتون“ في نيوزيلندا.

وحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية ”كانت السيدة وهي مِن دولة ”ساموا“ في أوقيانوسيا، برفقة طفليها على متن الطائرة، عندما تدخل موظفون وطردوها قبل إقلاع الرحلة، لأن رضيعها لا ينتعل حذاءً“.

وأِشارت الصحيفة إلى أنه ”على الرغم من عرض أحد الركاب منح الطفل حذاء، إلا أن الموظفين رفضوا ومنعوا السيدة والطفلين من إكمال رحلتهم“.

وأثارت الواقعة استياء الكثيرين، إذ قالت إيزوبيل ميبوس، وهي أحد الشهود، على فيسبوك: ”شهدت للتو منع سيدة وطفليها من ركوب طائرة في مطار كوينزتاون لأن طفلها لم يرتد حذاء“.

وأضافت: ”على الرغم من عرض أحد الركاب تقديم حذاء للطفل، رفض الموظفون وطردوها، وكانت السيدة تبكي وكان الموقف فظيعًا، عار عليكِ شركة“جيت ستار، إنه حقًا أمر مثير للاشمئزاز“.

وتنص قواعد شركة ”جيت ستار“، على منع أي مسافر من ركوب الطائرة إذا لم ينتعل حذاء. وقال متحدث باسم الشركة، إنه تم منع السيدة وطفليها من السفر لعدم انتعال طفلها حذاء؛ ما يتعارض مع القواعد.

وأضاف المتحدث: ”تم تأخير الرحلة لمدة 21 دقيقة أثناء محاولتهم حل المشكلة، ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك.. نتفهم أن الأمر كان محبطًا للأسرة، ولكن ذلك كان لأسباب تتعلق بالسلامة، فنحن نطلب من جميع الركاب ارتداء الأحذية عند الصعود للطائرة وطوال الرحلة وعند النزول أيضًا“.