مسن مصري يقتل جاره وطفلته للتخلص من ”ابتزاز غريب“

أقدم عجوز مصري، على إنهاء حياة مسجل خطر وطفلته 9 سنوات داخل شقتهما، بسبب وقائع ابتزاز غريبة، إذ يدفع إتاوة للمسجل مقابل السماح له بالصعود إلى العقار الذي يسكنه في منطقة حلوان جنوب القاهرة.

بدأت تفاصيل الواقعة، بتلقي قسم شرطة حلوان، بلاغًا بالعثور على جثة شخص وابنته 9 سنوات، داخل مسكنهما غارقين في الدماء.

وتشير التحريات إلى أن الضحية ”مسجل جنائي“ وسبق اتهامه في 7 قضايا سرقة وخطف، ومشهور بممارسة أعمال البلطجة وفرض السيطرة بالمنطقة التي يسكنها.

وكشفت التحقيقات أن الجاني، هو رجل مسن سبق أن أجبره المجني عليه على توقيع إيصالات أمانة، اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام.

وقال في التحقيقات إن الجاني اعتاد أن يبتزه للحصول على مبالغ مالية دون وجه حق، وكان كلما رآه يقول له: ”شخلل عشان أسيبك تطلع شقتك“ وهو مثل مصري يشير إلى الابتزاز.

وأضاف أنه يوم الواقعة حضر المجني عليه لمسكنه وطلب منه مبلغًا ماليًّا بدعوى شراء بعض المستلزمات؛ ما أثار حفيظته فتعدى عليه بالضرب بقطعتين من الحديد ”ماسورتين“ حتى فارق الحياة، ولدى استغاثة ابنته عاجلها بالضرب على رأسها ما أدى إلى وفاتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.