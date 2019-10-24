اختطاف شاب مصري بالقوة.. والداخلية توضح (فيديو)

كشفت الأجهزة الأمنية في مصر لغز اختطاف شخص عنوة داخل سيارة، حسب الفيديو المتداول على مواقع السوشيال ميديا والذي يظهر شخصين قاما باختطاف آخر باستخدام السلاح.

وقالت الداخلية المصرية في بيان اليوم، إنه تم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا قيام شخصين باصطحاب آخر عنوة داخل سيارة وانصرفا.

وكثفت الداخلية تحرياتها وألقت القبض على المتهمين وبالفحص تبين أن المجني عليه حداد، وتم استدعاء والدته وبسؤالها قررت أن نجلها من مُتعاطي المواد المخدرة فقامت بالتواصل مع القائمين على إحدى مصحات علاج الإدمان كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة التابع لمحافظة الجيزة، حيث حضر الشخصان المشار إليهما واصطحبا نجلها للمصحة لعلاجه.

وأوضح البيان: ”بالانتقال للمصحة تبين وجود عدد من الحالات ومن بينهم نجل السيدة وأمكن ضبط المتهمين الحاصلين على دبلوم لإدارتهما المصحة دون ترخيص، وتبين أنهما الشخصان اللذان ظهرا بمقطع الفيديو المشار إليه، وبمواجهتهما اعترفا بالواقعة“.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو لحظة اختطاف شخص من قبل مجهولين؛ ما تسبب بحالة من الجدل بالشارع المصري.