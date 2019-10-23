المغرب.. القبض على أكثر من 8 آلاف مشتبه به في الدار البيضاء خلال أسبوعين

أعلنت مديرية الأمن العام في المغرب، القبض على أكثر من 8 آلاف مشتبه به خلال أسبوعين من حملة أمنية نفذت في مدينة الدار البيضاء وضواحيها.

وقالت المديرية في بيان، إنّ ”الحملة الأمنية الواسعة الممتدة خلال الفترة ما بين 10 و21 أكتوبر الجاري، أسفرت عن اعتقال 8225 مشتبهًا به“.

وأضافت أنّ من بين الموقوفين ”6094 شخصًا تم ضبطهم متلبسين بأفعال إجرامية، و2131 شخصًا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهم في جنايات وجنح مختلفة“.

وضبط رجال الأمن خلال الحملة ”305 أسلحة بيضاء، و200 كيلوغرام من الحشيش و192 غرامًا من الكوكايين و8615 قرصًا مهلوسًا، و5075 قنينة مشروبات كحولية مُهربة و210 علب تخدير“.

كما تم ضبط ”أكثر من 200 هاتف محمول و56 عربة استخدمت أو حصل عليها من أفعال إجرامية“.

وأوضح البيان أنّ ”هذه العمليات الأمنية النوعية انصبت على توقيف الأشخاص المتلبسين أو المبحوث عنهم في مختلف الجرائم، خاصة الجرائم التي تمس بالإحساس بأمن المواطنين مثل السرقات بالعنف أو التهديد بواسطة السلاح الأبيض والاعتداءات الجسدية والجنسية، وكذلك الجرائم الاقتصادية والمالية، لاسيما إصدار الشيكات بدون رصيد والنصب المادي والافتراضي عن طريق شبكة الإنترنت، علاوة على قضايا المخدرات أو المؤثرات العقلية“.

وشهد معدل الجريمة بالمغرب ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا مدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية وأكبر مدن المملكة، والتي تعرف أقوى كثافة سكانية، فبات سكانها يعانون من تراجع الأمن.