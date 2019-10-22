ما حقيقة انتحار ابنة السفير الإيراني في روسيا؟

نقلت وكالة أنباء ”انترفاكس“ الروسية عن مصدر وصفته بالمطلع أن ”عارفة سنائي“ ابنة السفير الإيراني في موسكو أقدمت على الانتحار، صباح اليوم الثلاثاء، بعدما ألقت نفسها من الطابق التاسع، حيث كانت تعاني من الاكتئاب.

لكن السفارة الإيرانية في موسكو نشرت على قناتها عبر موقع التواصل ”تلغرام“ أن وفاة ابنة السفير البالغة من العمر 28 عامًا توفيت نتيجة تعرضها لسكتة دماغية، نافية إقدامها على الانتحار.

وفي سياق تأكيد الإعلام الروسي أنباء انتحار ابنة السفير الإيراني، نشرت قناة ”رن تي في“ تقريرًا أعلنت فيه أن عارفة أقدمت على إلقاء نفسها من نافذة المنزل الكامن بالطابق التاسع، وتوفيت نتيجة سقوطها واصطدامها بشاحنة كانت تقف أمام المنزل.

وأشار تقرير لموقع إذاعة ”فردا“ المعارضة إلى أن عارفة سنائي هي ابنة السفير الإيراني في موسكو مهدي سنائي، وأيضًا حفيدة علي يونسي وزير الاستخبارات الإيراني في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي.

ولفت التقرير، نقلًا عن صفحة حساب عارفة على موقع التواصل الاجتماعي ”انستغرام“، أن عارفة نشأت في روسيا وكازاخستان فيما درست في لندن.