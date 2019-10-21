انتحار طالبة مصرية بعد مصادرة المدرسة هاتفها

أقدمت طالبة مدرسة في مصر على الانتحار، بعدما ألقت بنفسها من منزل أسرتها في الطابق الثاني، وذلك إثر إصابتها بأزمة نفسية بسبب مصادرة إحدى المشرفات بمدرستها الهاتف الخاص بها.

وتلقى أحد أقسام الشرطة في مدينة مرسى مطروح المصرية بلاغًا يفيد بانتحار طالبة تدعى ”ياسمين“ في الصف الثاني الثانوي، بعد سقوطها من الطابق الثاني في شقة أسرتها.

وكشفت التحقيقات أن الاخصائية الاجتماعية في المدرسة قامت بسحب الهواتف من جميع الطالبات ثم أعادتها لهن مرة أخرى، باستثناء هاتف الطالبة المتوفاة، التي رفضت الاخصائية إعادة الهاتف لها.

كما قامت المشرفة بتصعيد الموضوع لمديرة المدرسة، التي استدعت ولي أمر الطالبة وهو ما تسبب لها بإيذاء نفسي، وعقب ذلك بأيام قررت أن تنهي حياتها.

وأثارت الحادثة غضب رواد شبكات التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بعزل مديرة المدرسة والأخصائية الاجتماعية، بسبب تعاملهما بشكل خاطىء مع الطالبة، وهو ما أثّر عليها نفسيًا وزاد من حجم المشكلة.

من جهته، وجه محافظ مطروح بفتح تحقيق عاجل بشأن ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ بخصوص ملابسات، وأسباب وفاة الطالبة.

كما قرر وكيل وزارة التربية والتعليم في مطروح استبعاد مديرة المدرسة والأخصائية الاجتماعية عن العمل، لحين الانتهاء من التحقيقات في الواقعة.