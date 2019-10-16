المغرب.. سجن شبيه الملك محمد السادس بسبب تورطه بقضايا نصب واحتيال

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

دانت محكمة مغربية بمدينة الرباط، مواطنًا مغربيًا استغل شبهه الكبير بعاهل البلاد الملك محمد السادس، في قضايا نصب واحتيال بحجة الانتماء للعائلة الملكية. وأُدين الشخص الذي اشتهر في مواقع التواصل الاجتماعي بشبهه الكبير بالملك محمد السادس، بالسجن النافذ لمدة عام ونصف العام ودفع غرامة مالية، بعد تورطه بقضايا نصب واحتيال. وكان المشتبه به قد اعتقل…