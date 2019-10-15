مصر.. إحباط تهريب منشطات جنسية وأدوية محظورة بـ1.4 مليون دولار‎

أحبطت أجهزة الأمن المصرية محاولة تهريب منشطات جنسية وأدوية محظورة إلى داخل مصر، تقدر قيمتها بـ1.4 مليون دولار.‎

وقالت وزاة الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء، إنها ألقت القبض على المتهم الذي يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، ويقيم في محافظة القاهرة وبحوزته منشطات جنسية محظورة، وعدد من الأدوية ومستحضرات تجميل تقدر بـ20 مليون جنيه (1.4 مليون دولار).

وأضاف البيان أن المتهم قام باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية في ميناء الإسكندرية البحري مشمولها أمتعة شخصية داخل حاوية، وأخفى ضمن مشمولها أصنافًا مخالفة ومحظور دخولها البلاد، بقصد تهريبها إلى داخل البلاد لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتقنين الإجراءات، جرى تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع الجهات المعنية المصرية، أسفرت عن ضبط 7 ملايين عبوة مكملات غذائية مختلفة الأنواع، ومليوني قرص أدوية لعقاقير طبية ومنشطات، و600 ألف عبوة من مستحضرات التجميل المحظور دخولها البلاد، واعتباره مخالفة للقانون.