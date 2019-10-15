العثور على جثة فتاة متحللة مدفونة في بيتها شمال غزة

عثرت الشرطة الفلسطينية في غزة، مساء الاثنين، على جثة متحللة لمواطنة، تم دفنها في منزلها بمدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي، في تصريح صحفي:“ إنه تم العثور على جثة المواطنة ”إ.ن“، 31 عاما، والمختفية منذ شهر تقريباً، مدفونة في بيتها“ .

وأشار إلى أن التحقيقات جارية حالياً مع والدها لمعرفة ملابسات الحادثة، بحضور النائب العام والطب الشرعي والأدلة الجنائية والمباحث العامة والشرطة في مكان سكنها في منطقة الشيماء في مدينة بيت لاهيا.

وشهدت الأيام الماضية ،العديد من حالات الانتحار وقتل النفس بوسائل مختلفة، في عدة محافظات بقطاع غزة، وسط مطالبات حقوقية وقانونية بتحسين الظروف المعيشية المعقدة التي تجبر الشبان والفتيات إلى الانتحار.