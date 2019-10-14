بسبب فتاة.. مراهق إماراتي يطعن طالبًا في دبي

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس مراهق إماراتي مدة 6 أشهر بعد قيامه بطعن طالب آخر (17 عامًا) في مشاجرة اندلعت بينهما بسبب فتاة.

والتقى المتهم (البالغ من العمر 19 عامًا) برفقة 5 من أصدقائه، الضحية في ”دبي مول“، وذلك في 20 أبريل/نيسان الماضي.

ووفق صحيفة ”ذا ناشيونال“ المحلية الناطقة بالإنجليزية، فإن 3 من مرافقي المتهم غادروا المكان، فيما بقي اثنان آخران برفقته، حيث أمروا الضحية الذي كان برفقة صديقه أيضًا بالخروج للمواجهة في الشارع، كما طلبوا منه أن يخبرهم عن اسم المدرسة التي يرتادها.

وانصاع الضحية لطلب المتهم، حيث خرجوا إلى الشارع وانفرد به المتهم، الذي استل سكينًا وطعنه بها في خاصرته، وما كان من الضحية إلا أن ركض عائدًا إلى ”دبي مول“ قبل أن يفقد الوعي.

وتمكنت الشرطة لاحقًا من التعرف على المتهمين عبر كاميرات المراقبة، حيث أقر المتهم ومرافقوه بالتهم الموجهة لهم، وقالوا إن المشاجرة نشبت بسبب فتاة.

وتم نقل الضحية إلى المستشفى وسط غياب الأنباء عن حالته الصحية.

ووجهت للمتهم تهمة القتل العمد، فيما أحيل الآخرون – وهم أصغر سنًا – إلى محكمة دبي للأحداث.