القضاء التونسي يحقق‎ في قضية تعذيب أب لطفله

بدأت السلطات القضائية في تونس، التحقيق في حادثة إقدام أب على تعليق ابنه بإحدى نوافذ المنزل عقابًا له، وقالت إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق الأب إذا ما ثبت تورطه في الأمر.

وتداول التونسيون صورًا صادمة لطفل وثقت قدماه بحبل وشُدّت إلى نافذة حديدية بمنزل العائلة على ما يبدو؛ ما أثار جدلًا واسعًا حول تكرار مثل هذه الجرائم بحق الأطفال.

وقال مصدر قضائي لـ ”إرم نيوز“، إنّه فتح بحث قضائي في المسألة لتبين المذنبين ومحاسبتهم والكشف عن الأسباب التي دفعت إلى عقاب الطفل بهذه الطريقة“، مشيرًا إلى أنّ التدخل القضائي يأتي بناء على شكوى يتقدم بها مندوب حماية الطفولة، إذا كان الضحية قاصرًا، وهو الإجراء الأول الذي يتم اتخاذه في مثل هذه الحالات.

من جانبها، أكدت وزارة المرأة والأسرة والطفولة، في بيان لها، اليوم الأحد، اتخاذ الإجراءات الحمائية للطفل، حيث تبين من خلال التحريات الأولية تعمد والده معاقبته بالطريقة المشار إليها؛ بسبب مغادرته المنزل دون إذن والديه.

وأضافت الوزارة، أن مندوب حماية الطفولة تعهد بالطفل المهدد، كما تم إعلام قاضي الأسرة في انتظار التدبير الكفيل بحمايته، وفقًا لما تقتضيه مصلحة الطفل الفضلى.