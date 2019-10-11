بعد 8 سنوات من الفرار.. اعتقال مجرم قتل زوجته وأبناءه الأربعة

ألقت شرطة الأنتربول يوم الجمعة بمطار غلازغو في اسكتلندا،القبض على مجرم فرنسي مبحوث عنه منذ 8 سنوات ، بعدما أقدم على قتل أفراد أسرته جميعا ودفنهم داخل المنزل العائلي.

وذكر موقع ”لوباريزيان“ انه لم يبد أية مقاومة، وتم التأكد من هويته بفضل بصماته، وأن الشرطة الفرنسية في طريقها لاستلامه.

و كان المدعو كزافييه دوبون دو ليجونيس ،عائدا من فرنسا إلى المملكة المتحدة التي كان يختبئ بها ، مستعملا جواز سفر فرنسيا مسروقا منذ 2014، وانتبهت الشرطة الفرنسية إليه في مطار ”روسي شارل دوغول“ بناء على بلاغ من مجهول ، لكنها لم تتمكن من إلقاء القبض عليه وتركته يصعد طيارته، ثم أبلغت الأنتربول.

وتعود وقائع الجريمة البشعة إلى أبريل 2011 ، عندما عثرت الشرطة الفرنسية على جثث أفراد الأسرة مدفونة في منزل الأسرة بمدينة ”نانت“ ، بعدما توصلت ببلاغات تفيد باختفائهم المفاجئ منذ 6 أيام.

وبعد إجراء التحريات ، اتضح أن القاتل هو رب الأسرة المختفي منذ 15 أبريل 2011، كما تبين أنه قام بجريمته مع سبق الإصرار و الترصد ، فقد ألغى رهن منزله وأغلق كل حساباته البنكية .

وفي شهر آذار/ مارس2011 اشترى سلاحا ، ثم اقتنى مجموعة من الأشياء في بداية شهر أبريل من أحد المحلات ”إسمنت وجير وأداة حفر“ ، ثم نفذ جريمته يوم 4 أبريل.

وبعد قتل زوجته وأبنائه الأربعة ، لف كل جثة بقطعة قماش، ووضعها داخل كيس من القنب، قبل أن يدفنها ويصب عليها الجير الساخن لتسريع عملية التحلل.

وظلت الشرطة الفرنسية تبحث عنه منذ ذلك الوقت، دون جدوى لحين الصدفة التي قادت للقبض على المجرم الفار.