مقتل معلمة مصرية أمام طلابها

شهدت محافظة قنا بصعيد مصر جريمة قتل غريبة، حيث لقيت مدرسة مصرعها داخل الفصل وبين تلاميذها بطلق خرطوش على يد ابن عمها؛ لرفضها الزواج منه.

وبدأت القضية، عندما تلقى مأمور مركز شرطة فرشوط بمديرية أمن قنا بلاغًا بمقتل مدرسة إثر إصابتها بطلقات خرطوش بأنحاء متفرقة، خلال تواجدها داخل الفصل الدراسي بالمدرسة.

وكشفت التحقيقات، أن مرتكب الجريمة هو ابن عم المجني عليها، حيث قام بالجريمة بدافع الانتقام منها؛ لرفضها الزواج منه عقب طلاقها من زوجها السابق، فقام بالتوجه للمدرسة محل عملها، وأثناء تواجدها داخل الفصل الدراسي أطلق أعيرة خرطوش تجاهها من سلاح ناري كان بحوزته فلفظت أنفاسها الأخيرة.

وقبض رجال الشرطة على المتهم واعترف بجريمته للسبب المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.