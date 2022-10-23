السعودية.. ضبط متورطين برشاوى وتزوير في عدة قطاعات حكومية وخاصة

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (نزاهة)، مساء السبت، عن نتائج أحدث حملاتها في مكافحة الفساد في المملكة، حيث تم توقيف متهمين سعوديين ووافدين أجانب في القطاعين العام والخاص.

وقالت الهيئة الحكومية في بيان، إنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وبينها إيقاف رئيس تنفيذي لإحدى الشركات الحكومية لاستغلال نفوذه الوظيفي بهدف تحقيق مصالح شخصية.

وفي قضية ثانية، تم إيقاف ضابط برتبة عميد بالتعاون مع وزارة الداخلية لحصوله على 450 ألف ريال من إحدى الشركات مقابل تسهيل إجراءات تعاقدها مع الوزارة، كما تم إيقاف مالك تلك الشركة، والمدير التنفيذي لها من إحدى الجنسيات العربية.

وأوضحت "نزاهة" أن العميد الموقوف حصل على 12 ألف ريال من أحد الوافدين مقابل وعده بإصدار التصاريح اللازمة له لتمكينه من الحج.

كما تورط العميد بإصدار تصريح وهمي من الوزارة لأحد الفنادق لإقامة مناسبة خاصة به.

واشترك العميد مع مواطنين اثنين (وسطاء) وموظف بوزارة العدل وكاتب عدل لإنهائهم إجراءات نقل ملكية أرض بطريقة غير نظامية مقابل 12,5 مليون ريال، وقد تم توقيف الوسيطين والموظف أيضاً.

وفي قضية منفصلة ثالثة، تم إيقاف موظف بأمانة إحدى المناطق يعمل سابقاً في إدارة الأراضي والممتلكات وممثلاً للأمانة في الإفراغ لدى كتابة العدل، لقيامه بإعداد قرارات تخصيص استبدال (مزورة) لعدد 4 قطع أراض سكنية بأراض تجارية قيمتها السوقية عشرة ملايين ريال.

وأوضحت "نزاهة" أن قطعتي أرض من القطع الأربع، نُقلت ملكيتها من الأمانة لصالح مدير إدارة الأمن والسلامة بذات الأمانة (تم إيقافه) وقطعتي أرض نُقلت ملكيتها من الأمانة لصالح والدة أحد أصدقاء الأول (تم إيقافه).

كما تم إيقاف موظف بأمانة إحدى المناطق لقيامه بطلب مبلغ 1,5 مليون ريال من إحدى المواطنات مقابل إنهاء إجراءات معاملة نزع ملكية أرض بطريقة غير نظامية، وكذلك طلبه من أحد المواطنين مبلغ 50 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة فرز صك لعدد 6 فلل بطريقة غير نظامية.

وفي قضية منفصلة أخرى، تم إيقاف 3 مواطنين سعوديين لقيامهم بدفع 64 ألف ريال، مقابل إضافة أشخاص على سجلات الأسرة الخاصة بهم يدّعون أنهم أبنائهم بطريقة غير نظامية.

كما تم إيقاف حارس أمن يعمل بمركز إيواء في إحدى المناطق لحصوله على خمسة آلاف ريال من أحد المقيمين مقابل عدم ترحيل ابنه من المملكة.

وتم إيقاف عسكري بشرطة إحدى المحافظات لقيامه بإصدار صحيفة سوابق غير صحيحة لشقيقه الذي تم إيقافه أيضاً.

فيما تم إيقاف موظف بالإدارة العامة للتعليم بإحدى المناطق، لقيامه بتوظيف زوجات أبنائه بالإدارة العامة للتعليم دون استكمال إجراءات التعيين وبطريقة غير نظامية.

ودأبت "نزاهة" على نشر بيانات شهرية أو بوتيرة أقل من شهرية، لنتائج تحقيقاتها وملاحقتها لقضايا الفساد والمتورطين فيها، وسط دعم من كبار قادة المملكة للهيئة ومسؤوليها، حيث تضم بيانات الهيئة تفاصيل قضايا فساد تورط فيها قضاة وضباط ورجال أعمال ومسؤولين حكوميين كبار، بما في ذلك موظفون من "نزاهة" ذاتها في بعض القضايا.