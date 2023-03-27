4 قتلى بإطلاق نار في مدرسة بناشفيل الأمريكية

قتل 4 أشخاص، اليوم الإثنين، بعدما فتح مسلح النار على مدرسة خاصة في ناشفيل بولاية تنيسي الأمريكية، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك بوست".

وأفادت الصحيفة أن من بين القتلى المسلح الذي قام بإطلاق النار، ولم تعرف بعد هويته.

من جهتها ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن 3 أطفال على الأقل لقوا حتفهم في الهجوم، الذي لم تتضح دوافعه بعد.