طيار يضرب زميلته على متن الطائرة.. تعرف على السبب (فيديو)

أظهرت لقطات مسربة من كاميرات المراقبة على إحدى الطائرات، قيام طيار بلكم زميلته في وجهها ثم البصق عليها، الأمر الذي أثار غضب المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي مطالبين بعقاب الطيار.

وقالت صحيفة “ ديلي ميل “ البريطانية إنه بعد نزول الركاب من على متن طائرة تابعة لشركة Republic Airlines في مطار دنفر، نشبت معركة بين الطيار ويليام توماس 36 عامًا، وماريشا سبورير 29 عامًا.

وأظهر الفيديو تهجم ويليام على ماريشا حيث لكمها مرتين في وجهها ثم بصق عليها، بعد قيام ماريشا بصفع توماس على وجهه.

الجدير بذكره أن الثنائي كانت تربطهما علاقة رومانسية وانفصلا منذ وقت قليل قبل نشوب تلك المشاجرة، وألقت الشرطة القبض عليهما بتهمة الاعتداء وتهديد السلامة العامة وسيمثلان أمام القضاء قريبًا.

وأكدت اعترافاتهما الخطية أثناء التحقيق، أنهما كانا يتحدثان عن الانفصال ولكن الأمر تفاقم وخرج توماس عن السيطرة فصفعته ماريشا على وجهه فبادر بضربها، فاتصلت بالشرطة.

وعلى إثر ما حدث تقرر فصل الثنائي بشكل نهائي من العمل، حيث أدانت الشركة هذا التصرف واعتبرته تهديدًا للأمن والسلامة.