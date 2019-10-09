بسبب العملة المشفرة.. الكونغرس يستجوب مؤسس ”فيسبوك“

استجاب مؤسس ”فيسبوك“ ومديره التنفيذي مارك زوكربيرغ إلى طلب لجنة الخدمات المالية في الكونغرس بخصوص استجوابه حول عملته المشفرة الجديدة ليبرا، وذلك في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وأكد تقرير نشره موقع ”CNBC“ أن مديرة التشغيل بفيسبوك، شيرل ساندبيرج، حاولت أن تتولى مسؤولية النفاذ من هذا الاستجواب عن زوكربيرغ، لكن رئيسة اللجنة المختصة بالاستجواب، ماكسين واترز صممت على حضور مؤسس الشركة وحيدًا.

وأوضح المتحدث باسم الشركة أن اللجنة تحاول من خلال الاستجواب اختبار مدى تأثير ”فيسبوك“ على الخدمات المالية بشكل عام والاقتصاد الأمريكي.

يذكر أن مدير قطاع البلوك تشين ومحفظة العملات المشفرة Calibra داخل ”فيسبوك“، ديفيد ماركوس، قد مثُل أمام الكونجرس في أغسطس الماضي بخصوص ليبرا أيضًا، وأكد أن الشركة مهتمة بتوضيح كافة الأمور الخاصة بالعملة المشفرة للمشرعين والقانونيين والحكومات قبل إطلاقها بشكل رسمي منتصف العام المقبل.