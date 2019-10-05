رجل أمن سعودي يرفض رشوة بـ5 ملايين ريال لإطلاق سراح موقوف

رفض رجل أمن سعودي رشوة بقيمة 5 ملايين ريال لإطلاق سراح موقوف، وفق ما ذكرت تقارير إخبارية محلية، مساء السبت.

ووفقًا لصحيفة ”سبق“ المحلية، فإنّ ”أحد رجال القوة التابعة لأمن طريق الطائف – الباحة كان قد اشتبه في شخصين، كانا يستقلان مركبة أثناء مرورها بنقطة التفتيش التابعة لقوة أمن طريق الطائف – الباحة، وكانت باتجاهها للطائف، حينها طلب رجل الأمن في النقطة من قائد المركبة الوقوف وإظهار الإثباتات الرسمية لهما“.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّه ”وبعد ايقافهما من رجال الأمن خرج السائق من المركبة متوجهًا إلى رجل الأمن؛ ليستغل الفرصة المرافق الذي انتقل إلى مقعد السائق، ثم هرب بالمركبة من النقطة إلى جهة غير معلومة؛ ما دفع رجل الأمن إلى التحفظ على السائق الموجود لديهم، والتعميم عن المركبة الهاربة من خلال بلاغ أمني“.

وأضافت: ”تعامل رجال الأمن في النقطة مع الموقف نظاميًا، وتم الاستفسار عن الشخصَين، ووُجد أن أحدهما -وهو الهارب بالمركبة- مطلوب لدى المحكمة الجزائية في إحدى المناطق الجنوبية، بينما ادعى المتحفَّظ عليه أنه يعمل ضابطًا في أحد قطاعات وزارة الداخلية كما ذكر لرجل الأمن، وقدم رشوة قدرها 5 ملايين ريال مقابل إطلاق سراحه، لكن رجل الأمن رفض هذا العرض“.

وقالت الصحيفة، إنّ ”رجل الأمن بادر على الفور بإعداد محضر الضبط مفصلًا القضية، وأحال الشخص المتحفَّظ عليه إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه“.