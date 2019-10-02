رجل يقتل ابنه ليحرره من الشيطان

قتل أب ابنه البالغ من العمر ستة أعوام، بسكب ماء مغلي في حلقه، مدعيًا أنه رأى شيطانًا داخله، وأراد تخليصه منه.

واعترف بابلو مارتينيز (31 عامًا)، المنحدر من قبيلة ”باسكوا ياكوي“ الهندية، أمام المحققين، بتعذيب ابنه داخل منزلهما بالقرب من مدينة ”توكسون“ بولاية أريزونا الأمريكية.

وبرر جريمته بأنه لاحظ تصرفات شيطانية طرأت على ابنه، حيث وضع رأسه تحت ماء الصنبور لأكثر من عشر دقائق، ثم سكب الماء المغلي في حلقه، وذلك اعتقادًا منه أن الماء المغلي يدرأ الأرواح الشريرة، بحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

ولكن، سرعان ما توقف الصبي عن التنفس، وعند نقله للمستشفى كان مصابًا بحروق طالت 15% من جسده، ثم أعلنت وفاته بعد وقت قصير.

واتهم الأب بجريمة القتل من الدرجة الأولى. ولا تزال إدارة شرطة توكسون تحقق في القضية بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي.