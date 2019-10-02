تونس تعتقل 14 متهما بقتل جزائري بالطريق العام

ألقت مصالح الأمن التونسي، ليل الثلاثاء/الأربعاء، القبض على 14 ناعماً بقتل شاب جزائري يدعى وسيم زڨاري ويبلغ من العمر 31 عاماً، خلال اعتداء عليه بالطريق العام.

ونقلت إذاعة شمس أف أم المحلية، أن الموقوفين ينحدرون من الجزائر وتونس، ويجري التحقيق معهم بشأن الجريمة الشنعاء، حيث ”حلت فرق خاصة من مخابر الشرطة الفنية بالحمامات لحجز و الإطلاع على كاميرات المراقبة الموجودة على كامل الطريق لمعرفة أكثر تفاصيل حول جريمة القتل، وذلك بتعليمات من المدير العام للأمن العمومي“.

وقالت صحف جزائرية إن الضحية وسيم زڨاري توجه يوم الإثنين إلى تونس، لاقتناء ”بعض السلع المتمثلة في معدّات وتجهيزات تخص صيد الأسماك“، قبل أن يتعرض إلى القتل بطريقة وحشية.

الجريمة حدثت حين وجه إليه مجهولون ”ضربة عنيفة بواسطة آلة حادة على مستوى الرأس، سقط على إثرها أرضاً في أحد أحياء العاصمة التونسية، ثم قاموا بالتنكيل بجثته ودهسه بواسطة سيارة“.

وقالت صحيفة ”الشروق“ إن شدة الضرب تسبب في حدوث عدّة رضوض وكسور للشاب وسيم زڨاري، في أنحاء مختلفة من جسمه ليلفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان، فيما لاذ الجناة بالفرار.

وخلفت الواقعة غضباً شعبياً هز مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بتدخل السفارة الجزائرية في تونس، لكشف ملابسات الجريمة ووقف مسلسل الاعتداءات المستمرة منذ بداية الموسم السياحي على رعايا جزائريين.