تفاصيل مثيرة في قضية اعتداء معلم كويتي على أحد طلابه

نفى المحامي الكويتي سليمان أسعد الزنكوي، ما تمّ تداوله خلال الساعات الماضية، عن اعتداء معلم في مدرسة أبو القاسم الشابي على أحد طلابه، مؤكدًا أن ما نشر غير صحيح، وسيتم التصدي قانونيًا لأي شخص تطاول على المعلم الذي لم يتم التحقيق معه حتى الآن.

وقال المحامي ”الزنكوي“ وهو وكيل المعلم، إنه ”تم تقديم شكوى ضد الطالب واتهامه بالسب والقذف وضرب المعلم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من أساء إلى موكله الذي لم يحقق معه حتى الآن“.

وكانت صحيفة ”القبس“ الكويتية، قد ذكرت يوم أمس الأربعاء، أن ”الطالب تعرض للضرب المبرح من قبل معلمه عقب سجال دار بينهما، تسبب بإصابته إصابات بالغة في الصدر والوجه“.

ونقلت الصحيفة المحلية، عن مصدر تربوي أنه ”تم تقديم بلاغ من والد الطالب إلى الجهات الأمنية ضد المعلم، فضلًا عن فتح تحقيق في الواقعة في المنطقة التعليمية التابعة لها مدرسة المعلم، وإعداد تقرير طبي بالحادثة من قبل إدارة المدرسة، ورفعه إلى المنطقة التعليمية التابعة لها ليتم إحالته إلى وكيل التعليم العام“.