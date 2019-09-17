العثور على زعيمة العصابات المكسيكية كلوديا فيليكس ميتة بأحد المنازل

أكدت الشرطة المكسيكية أنه تم العثور على جثة عارضة الأزياء وزعيمة العصابات المكسيكية كلوديا أوتشوا فيليكس ميتة بأحد المنازل.

ونشرت صحيفة “ ديلي ميل “ البريطانية، أنه تم العثور على جثة كلوديا 35 عامًا في منزل في جزيرة موسالا في مدينة كولياكان بالمكسيك.

كلوديا أوتشوا فيليكس هي عارضة أزياء مكسيكية، وأصبحت مُهربة مخدرات وزعيمة عصابة لوس أنتراكس؛ وهي عصابة مكسيكية يقودها تاجر المخدرات كارتل سينالوا، بعد اعتقال زعيم العصابة السابق وصديقها خوسيه رودريغو جامبوا وقامت كلوديا بعدد من الاغتيالات، ولم تستطع الشرطة إلقاء القبض عليها بسبب الحراسة المشددة التي تحظى بِها.

اشتهرت كلوديا بشكل كبير على وسائل التواصل الإجتماعي حيث دائمًا تنشر لها صورًا تكشف نمط حياتها الفارهة من يخوت وسيارات رياضية وأنواع من الأسلحة وتم حظر حساباتها الرسمية على فيس بوك وتويتر أكثر من مرة بسبب نشاطها المشبوه.

وفقًا للتقارير الصادرة عن جهات التحقيق الرسمية فقد عُثر على كلوديا في منزل رجل كانت معه في أحد الملاهي الليلية قبل وفاتها وذهبت معه إلى منزله وتناولا المُسكِرات حتى الفجر ثم ناما، بعد استيقاظ ذلك الرجل الذي إلى الآن لم يتم الكشف عن هويته، حاول إفاقتها من النوم ولكنها كانت قد فارقت الحياه فقام على الفور بالاتصال بالشرطة.

الجدير بالذكر أن كلوديا كانت متزوجة من تاجر المخدرات كارتل سينالوا ولديهما ثلاثة أطفال. تشير التقارير الأولية للطب الشرعي بعد تحليل الجثة أن كلوديا فارقت الحياه نتيجة الاختناق وعُثر في جسدها على كميات كبيرة من الكحول ومواد أخرى سوف يُعلن عنها بعد صدور النتائج والتقارير النهائية لتشريح الجثة وللتأكد عما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء وفاتها