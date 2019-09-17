السودان.. السجن والغرامة لزعيم شبكة إجرامية انتحل صفة ”حميدتي“ ‎

قضت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ”شبكة إجرامية“ يتزعمها نزيل داخل سجن كوبر لانتحاله صفة عضو المجلس السيادي السوداني، وقائد قوات الدعم السريع، الفريق أول محمد حمدان دقلو ”حميدتي”.

وتمارس الشبكة الإجرامية الاحتيال على المواطنين بواسطة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“.

وقضت ”محكمة جنايات الخرطوم شمال“، على زعيم الشبكة بالسجن عامين من تاريخ القبض عليه، والغرامة 20 ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لـ 6 أشهر.

وأمرت المحكمة أن تسري العقوبات بالتتابع بعد انقضاء أي عقوبة سابقة للمدان، وحكمت على المتهمين الأول والثاني بالسجن عامًا ونصف العام من تاريخ دخولهما السجن، إلى جانب الغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وفي حالة عدم الدفع السجن لـ 6 أشهر، لمخالفتهما المادتين (21/93) من القانون الجنائي السوداني المتعلقتين بالاشتراك في انتحال الشخصية.

وتقدم ممثلو الدفاع بظروف مخففة لموكليهم، وأبلغوا المحكمة أن المتهمين يعولون أسرهم ولديهم أطفال برجاء توقيع عقوبة بديلة للسجن عليهم.

واستمعت المحكمة إلى الظروف المشددة بواسطة ممثل الاتهام عن الحق العام المستشار معتصم عبد الله الذي ذكر أن المتهم الرابع لديه صحيفة سوابق في جريمة الاحتيال، وأشار إلى أن لديه 186 بلاغًا بحسب إفادته، ونفذ وقائع البلاغ من داخل السجن بجانب اتهامه في 5 بلاغات رهن التحري.

وألقت دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع السودانية، اليوم الثلاثاء، القبض على خليّة إجرامية مكوّنة من مدنيين ونظاميين مُنتّحلين صفة قوات الدعم السريع، ويمارسون نشاطهم الإجرامي بعد منتصف الليل في مناطق جنوب العاصمة الخرطوم.

وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، العميد ركن جمال جمعة آدم، إن أفراد الخلية يقومون“بنهب وإرهاب المواطنين، وتهديدهم وابتزازهم.