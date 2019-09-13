لهذا السبب.. امرأة تقتل رضيعتها وصبية أخرى بإلقائهما من نافذة مستشفى ‎

في واقعة مروعة قامت سيدة آسيوية بإلقاء رضيعتها حديثة الولادة وطفلة أخرى من نافذة مستشفى في مدينة ”نمنغان“ الأوزباكستانية على ارتفاع 5 أمتار.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، كشفت تقارير الشرطة أن سيدة أوزباكستانية تبلغ من العمر 23 عامًا قتلت رضيعتها بإلقائها من نافذة على ارتفاع 5 أمتار، بعدما أخبرها الأطباء أنها تعاني من إعاقة، وقتلت رضيعة أخرى بنفس الطريقة، لإبعاد الشبهات عنها.

وقالت الصحيفة: إن الجانية ”فقدت في السابق رضيعين توفيا لأسباب طبيعية بعد ولادتهما بعيوب خلقية شديدة“.

وأضافت: ”كان طاقم المستشفى نائمين خلال وقت وقوع الواقعة، ولم يكتشفوا وقوع الجريمة إلا بعد ساعة“.

وعلى الرغم من أن الرضيعتين كانتا على قيد الحياة عند العثور عليهما، إلى أنهما توفيتا لاحقًا متأثرتين بجراحهما الخطيرة.

وقال مصدر: إن الأم فعلت ذلك ظنًا منها أنه لا أحد سيحب رضيعتها، التي كانت تعاني تقوسًا في الساقين، وهي حالة قابلة للعلاج.

وأطلقت السلطات تحقيقًا واسعًا في الواقعة ورفعت قضيتين منفصلتين ضد الأم، وأخرى ضد موظفي المستشفى الذين كانوا نائمين في وقت الواقعة.

ومن المرجح أن تواجه الأم الحبس من 15 إلى 25 عامًا، بينما قد يواجه أفراد من الطاقم الطبي الحبس لمدة تصل إلى 8 سنوات.