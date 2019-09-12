انتحار خادمة هندية في الكويت

أقدمت خادمة من الجنسية الهندية في الكويت على الانتحار، بربط عنقها بحبل في السقف بمنطقة سعد العبدالله، جنوب محافظة الجهراء.

ونشر اللواء المتقاعد حمد السريع، عبر صفحته على ”تويتر“، أنّ خادمة هندية (30 عامًا) أقدمت على الانتحار، من خلال ربط عنقها بحبل في سقف غرفة نومها بمنطقة سعد العبدالله.

انتحار خادمة هنديه مواليد ١٩٨٩ في غرفة نومها بربط عنقها بحبل في السقف بمنطقه سعد العبدالله والكفيل ابلغ عمليات وزارة الداخليه والشرطة متواجدة بالموقع . — حمد السريع (@bomshary871) September 12, 2019

وأشار إلى أنّ ”الكفيل أبلغ عمليات وزارة الداخلية والشرطة“، التي بدورها تواجدت في المكان لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في الحادثة.

وكشفت آخر إحصائية رسمية في الكويت، العام 2017، أن 78 شخصًا أنهوا حياتهم بالانتحار، بينهم 9 مواطنين، و69 أجنبيًا، أغلبهم من الجنسية الهندية (41 شخصًا).