الكويت.. مقتل لص دخل ”استراحة“ بقصد السرقة

لقي لص مجهول الهوية مصرعه بمحافظة الجهراء في الكويت، بعد اقتحامه برفقة شخص آخر استراحة مقابل منطقة سعد العبدالله بقصد السرقة، بينما هرب مرافقه.

ووفقًا لصحيفة ”الراي“ الكويتية، فإن الحادثة وقعت يوم الأربعاء، حيث هاجم شخصان مجهولا الهوية حارس ”الجاخور“ وهو إفريقي الجنسية، ليقوم الأخير بالدفاع عن نفسه بسكين فقتل أحد اللصوص في حين تمكن الآخر من الفرار.

ولم تورد الصحيفة تفاصيل أخرى حول الحادثة أو هوية الشخص المقتول.

من جهته، ذكر حساب ”المجلس“ الإخباري على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن المقتول ”كان يرتدي زيًا وطنيًا، وأن القتل تم للدفاع عن النفس وفقًا لحارس الجاخور“.