بسبب علاقة عاطفية‎.. مراهقة تقتل والدتها خنقًا

أقدمت فتاة مصرية على قتل والدتها البالغة من العمر 40 عامًا بمدينة بنها في مصر؛ بسبب تهديد الأم لابنتها بفضحها بعد اكتشاف علاقة عاطفية تجمعها مع أحد الشباب.

وأفادت الجهات الأمنية أنها تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها، وبعد التوجه إلى مكان البلاغ تبين أن المتوفاة كانت ترتدي ملابسها كاملة، وملقاة على الأرض بإحدى الغرف، وتبين وجود آثار خنق، واحمرار على الرقبة، وتورم بالوجه.

وكشفت التحقيقات أن ابنة القتيلة، والتي تبلغ من العمر 17 عامًا وراء الجريمة، حيث قامت بخنقها إثر نشوب مشادة كلامية بينهما؛ بسبب اكتشاف وجود علاقة عاطفية بينها وبين أحد الشباب، حيث هددتها بإخبار والدها.

وأحضرت المتهمة قطعة قماش رفيعة وخنقت والدتها حتى فارقت الحياة، وقامت بالصراخ بعدها بأن والدتها فقدت الوعي في محاولة للهروب من العقاب وتضليل جهات التحقيق.

وضبطت الجهات الأمنية المتهمة، وحررت محضرًا بالواقعة، وأجرت النيابة معاينة تصويرية لمسرح الجريمة، وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث، وحجز المتهمة على ذمة التحقيقات.