صيدلاني يقتل زوجته رميًا بالرصاص وينتحر في المغرب (صور)

قتل صيدلاني زوجته الصيدلانية صباح اليوم الأربعاء، رميًا بالرصاص باستخدام بندقية صيد، وذلك داخل عملهما في مدينة الصخيرات الساحلية في المغرب.

كما أصاب الزوج شقيق الزوجة بطلقات رصاص، تسببت بإصابته بجروح خطيرة، إذ نقل إلى المستشفى، بينما وضعت شقيقته المتوفاة في ثلاجة الموتى، وبعد ساعات من تنفيذ جريمته، أقدم الزوج على الانتحار، حيث عثر على جثته بالقرب من منطقة وادي الشراط في مدينة الصخيرات.

وكان الزوجان يعيشان في خلافات مستمرة، انتهت برفع الزوجة دعوى طلاق، لا تزال المحكمة تنظر فيها، وهو ما تسبب بارتكاب الزوج جريمته، وذلك وفقًا لموقع ”هسبريس“ الإخباري المغربي.

وعلى خلفية الحادث، استنفرت عناصر من شرطة الدرك الملكي المغربي في الصخيرات، وبدأت تحقيقاتها من داخل مسرح الجريمة.