تفاصيل جديدة بقضية الطفل المتهم بالقتل في السعودية

أوقفت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، مالك سلاح ناري؛ بعد تعرض مواطن لطلق ناري في حفل زفاف على يد طفل يبلغ من العمر 9 أعوام.

وأكدت شرطة منطقة الشرقية، أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية بحق مالك السلاح، الذي اتضح قيام شقيقه البالغ من العمر 9 سنوات بإطلاق النار منه.

وكانت الشرطة ألقت القبض في وقت سابق على الطفل، بتهمة قتل الشاب، وذلك حين أصاب عيار ناري طائش الضحية خلال حفل زفاف.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن ”طفلًا في التاسعة من عمره أطلق النار تعبيرًا عن فرحه بالمناسبة في أحد قصور الأفراح، فأصابت الأعيرة شابًا، ونقل فورًا إلى مستشفى الملك خالد بحفر الباطن، في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة“.