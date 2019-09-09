طبيب مصري يلقي طفله في القمامة.. وخطأ ساذج يفضحه

أقدم طبيب مصري، على التخلص من طفله حديث الولادة بإلقائه في القمامة، بعد أن أقام علاقة غير شرعية مع سيدة تعمل بعيادته الخاصة أسفرت عن حملها منه سفاحًا.

وكشفت الجهات الأمنية هوية المتهم بعد الاطلاع على ”الإسورة“ الموجودة فى يد الرضيع، والتي مكنت رجال الشرطة من التعرف على اسم المستشفى الذي أجريت به العملية واسم الأم، وتم القبض على الطبيب ووالدة الطفل واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغًا يفيد بالعثور على طفل حديث الولادة وسط القمامة بطنطا، وتبين وجود“إسورة“ مثبتة في يده وعليها اسم المستشفى واسم الأم، وتم نقله لقسم شرطة ثان طنطا.

وكشفت التحقيقات، أن والدة الطفل تدعى ”علا.م.ع“ 39 سنة، وتعمل لدى طبيب أنف وأذن وحنجرة يدعى ”سامي.م.غ“ 63 سنة، وله عيادة بقرية شبرا النملة مركز طنطا، ودخل الطبيب معها في علاقة غير شرعية، وعاشرها معاشرة الأزواج، حتى حملت منه سفاحًا، ورفضت إجهاض الطفل.

وتبين أنه يوم الولادة قام الطبيب المذكور، باصطحابها إلى مستشفى تخصصي بطنطا يعمل به، لإجراء عملية ولادة قيصرية، وعقب الولادة تم تعليق إسورة بيد الطفل تحمل اسم المستشفى واسم الأم.

واعترفت الأم بحملها سفاحًا من الطبيب، وقام الأخير بالخروج بالطفل من المستشفى، ووضعه في كيس أسود وألقاه وسط القمامة للتخلص منه دون أن ينتبه للإسورة، حيث تم افتضاح أمرهما، وجرى ضبط المتهمين وإحالتهما للنيابة العامة للتحقيق.