السعودية.. القبض على طفل بعمر 9 سنوات بتهمة ”القتل“

ألقت أجهزة الأمن في السعودية القبض على طفل (9 أعوام)، بتهمة قتل شاب، في إطلاق نار بأحد الأفراح في محافظة حفر الباطن.
ولقي الشاب مصرعه متأثرًا بإصابته بعيار ناري طائش أطلقه الطفل الذي كان يعبر عن الفرح، خلال مشاركته بحفل زفاف.
وذكرت صحيفة ”عكاظ“ المحلية أن ”طفلًا في التاسعة من عمره أطلق النار تعبيرًا عن فرحه بالمناسبة في أحد قصور الأفراح، فأصابت الأعيرة شابًا، ونقل فورًا إلى مستشفى الملك خالد بحفر الباطن في محاولة لإنقاذه، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة“.
View this post on Instagram
القبض على طفل بعمر 9 سنوات في السعودية بتهمة "القتل"، بعدما حوَّل حفل زفاف في مدينة حفر الباطن إلى مأساة، وأطلق النار من مسدس بحوزته، تعبيرًا عن فرحته، ما تسبب في مقتل أحد الحضور عن طريق الخطأ. #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #صور #ترند #حوادث #حفر_الباطن #حفر_الباطن_الان #زفاف #طفل #قتل #جرائم #saudiarabia #ksa #trending #news
وذكرت الصحيفة أن الجهات الأمنية أوقفت الطفل، إضافة إلى توقيف آخرين لدى شرطة محافظة حفر الباطن على خلفية القضية.
رواد موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ تفاعلوا مع الواقعة، حيث اعتبر البعض أنّ القاتل الحقيقي هو من أعطى الطفل السلاح، مستهجنين في ذلك توقيف الطفل صاحب التسعة أعوام.
طفل بعمر الـ "9" سنوات يتم القاء القبض عليه بتهمة "القتل" الغير عمد ..
القتل تم في زواج في حفر الباطن ..
القاتل الحقيقي هو اللي عطاه السلاح والله ، والله نظراته توجع???? pic.twitter.com/n6sxfuW408
— مروان المنتظر (@iM2rWan) September 8, 2019