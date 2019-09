السعودية.. القبض على طفل بعمر 9 سنوات بتهمة ”القتل“

View this post on Instagram

القبض على طفل بعمر 9 سنوات في السعودية بتهمة "القتل"، بعدما حوَّل حفل زفاف في مدينة حفر الباطن إلى مأساة، وأطلق النار من مسدس بحوزته، تعبيرًا عن فرحته، ما تسبب في مقتل أحد الحضور عن طريق الخطأ. #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #صور #ترند #حوادث #حفر_الباطن #حفر_الباطن_الان #زفاف #طفل #قتل #جرائم #saudiarabia #ksa #trending #news