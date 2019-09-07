رجل ينتقم من طليقته بقتل أبنائهما الأربعة شنقًا

أقدم رجل من مدينة ديربان في جنوب إفريقيا على قتل أبنائه الأربعة شنقًا، بينما كانوا يستعدون للذهاب إلى المدرسة، وذلك انتقامًا من أمهم بعدما قدمت له إصدارًا من المحكمة يقضي بطلاقهما رسميًا، ثم طلبت منه مغادرة منزل العائلة.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية ”أن سيبوسيسو مبونجوزي 44 عامًا انتظر مغادرة طليقته إكسوليسيلي 42 عامًا لعملها، ثم أخذ ثلاثةً من أبنائه تتراوح أعمارهم ما بين أربعة إلى عشرة أعوام، وهم بملابس المدرسة، إلى منزل الزوجية، حيث طلب من الابنة الكبرى وتدعى سبشيلي الذهاب لشراء الحلوى، ثم شنق الطفلين بأحزمة ملابسهما المدرسية حتى الموت، وعند عودة الابنة الكبرى نفّذ الجريمة بحقها“.

وكشفت الشرطة أنها عثرت على جثث الأطفال الثلاثة مشنوقين داخل المنزل، بعد تلقيها بلاغًا من والدتهم“.

وأضافت الشرطة ”أن الزوج تحايل على الابنة الرابعة وتبلغ من العمر 16 عامًا، وهي ابنة طليقته؛ لأخذها من المدرسة، ثم شنقها وعلق جثتها على شجرة، ثم حاول الانتحار ولكن تم اعتقاله“.