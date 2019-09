رجل ينتقم من طليقته بقتل أبنائهما الأربعة شنقًا

View this post on Instagram

رجل من مدينة ديربان في جنوب إفريقيا يقدم على قتل أبنائه الأربعة شنقًا، بينما كانوا يستعدون للذهاب إلى المدرسة، وذلك انتقامًا من أمهم بعدما قدمت له إصدارًا من المحكمة يقضي بطلاقهما رسميًا، ثم طلبت منه مغادرة منزل العائلة. . ووفق صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن "سيبوسيسو مبونجوزي 44 عامًا انتظر مغادرة طليقته إكسوليسيلي 42 عامًا لعملها، ثم أخذ ثلاثةً من أبنائه تتراوح أعمارهم ما بين أربعة إلى عشرة أعوام، وهم بملابس المدرسة، إلى منزل الزوجية، حيث طلب من الابنة الكبرى وتدعى سبشيلي الذهاب لشراء الحلوى، ثم شنق الطفلين بأحزمة ملابسهما المدرسية حتى الموت، وعند عودة الابنة الكبرى نفّذ الجريمة بحقها". . #إرم_نيوز #قتل #طلاق #أطفال #اخبار #زواج #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #kill