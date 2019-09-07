نفي أردني وتأكيد فلسطيني حول إرسال عينات من جثمان إسراء غريب لمعرفة أسباب وفاتها‎

في تطور جديد في قضية مقتل الشابة الفلسطينية، إسراء غريب، تضاربت الروايات حول تسلم المختبرات التابعة لوزارة الصحة الأردنية عينات مخبرية من جثمانها؛ للوقوف على أسباب الوفاة.

وقال مدير المركز الوطني للطب الشرعي بالأردن، التابع لوزارة الصحة، المستشار عدنان سعيد عباس، إن ”المركز لم يتسلم أية تقارير طبية متعلقة بوفاة الفتاة إسراء غريب“.

وأضاف عباس في تصريح لموقع قناة ”رؤيا“ الأردنية، إنه ”يستغرب تناقل أخبار عن إرسال تقارير تشريح جثة الشابة إسراء، التي أجريت في الطب الشرعي الفلسطيني إلى الطب الشرعي في الأردن؛ للوقوف على أسباب الوفاة“.

وسارع النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، لتأكيد إرسال عينات مخبرية من جثمان الشابة إسراء غريب، لإدارة المختبرات والأدلة الجرمية التابعة لمديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال الخطيب في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، إنه ”تم إرسال العينات لإدارة المختبرات الأردنية، كونها تقدم المساعدة في مثل هذا النوع من الفحوصات، ولتعذر إجرائها لدينا في فلسطين، حيث تم إرسالها من قبل الطب الشرعي الفلسطيني“.

وتواجه السلطة الفلسطينية ضغوطًا كبيرة؛ للكشف عن تفاصيل وفاة الشابة إسراء غريب، بعد أن أصبحت وفاتها مثار اهتمام عدد كبير من المؤسسات الفلسطينية والعربية والدولية، فيما تفرض السلطة الفلسطينية تعتيمًا إعلاميًا على عمل الجهات المختصة بهذه القضية.

وأعلنت النيابة العامة الفلسطينية، أنها أحرزت تقدمًا كبيرًا في التحقيقات بقضية مقتل الفتاة إسراء غريب، وأنها اعتقلت ثلاثة أشخاص على خلفية ضلوعهم في هذه الجريمة، دون أن تحدد هوياتهم.

ورفعت حركة فتح في أريحا، توصيةً بتجميد عضوية محمد صافي، زوج شقيقة الفتاة إسراء غريب، في إشارة لضلوعه بالجريمة وفق ما ذكرت روايات عدد من الشهود في القضية.

وقال أمين سر إقليم حركة فتح في أريحا والأغوار نائل أبو العسل، إن ”الإقليم رفع توصية بتجميد عضوية محمد صافي عضو منطقة عين السلطان التنظيمية في أريحا، على خلفية توقيف صافي منذ أيام من قبل مباحث مدينة بيت لحم، في ما يتعلق بقضية إسراء غريب“.