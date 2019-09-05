النيابة الفلسطينية توقف 3 أشخاص على صلة بمقتل إسراء غريب

أكدت النيابة العامة الفلسطينية، اليوم الخميس، استمرار التحقيقات في قضية مقتل الفتاة إسراء غريب، حيث أوقفت 3 أشخاص على صلة بالواقعة دون أن تسمّهم.

وقالت النيابة في بيان لها، إن ”التحقيقات ما زالت مستمرة من قبل فريق التحقيق المشكل من نيابة بيت لحم، ونيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة الجرائم الإلكترونية، وتشير النيابة العامة إلى أن هنالك تقدمًا كبيرًا بالتحقيق تم إنجازه“.

وأوضح البيان بأنه تم ”سماع العشرات من الشهود، وتدوين أقوال كل الأشخاص الذين تربطهم صلة بالمرحومة، خاصة الذين رأت النيابة إمكانية الاستفادة من أقوالهم وشهاداتهم في كشف الحقيقة، ونتيجة لذلك تم توقيف 3 أشخاص على خلفية واقعة الوفاة؛ للوقوف على حقيقة ما جرى خلال الأشهر الماضية من أحداث مع غريب، وما تبعه من إصابات تعرضت لها وحتى إعلان وفاتها“.

وأضافت النيابة، أن ”تقرير الطب الشرعي النهائي لم يصدر بعد، ويتم العمل على إعداده من قبل المختصين، وأنها تولي اهتمامًا كبيرًا لقضية وفاة غريب؛ لكشف الحقيقة بالسرعة الممكنة“.

ودعت النيابة لعدم نشر أو تداول أي معلومات لحين اكتمال التحقيقات، التي سيتم الإعلان عن نتائجها، فور انتهاء اللجان المختصة من ذلك.