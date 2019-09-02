العثور على جثة امرأة متفحمة في أحد شوارع الدار البيضاء

عثر سكان حي الفرح بمدينة الدار البيضاء ، على جثة امرأة محروقة ومتفحمة مرمية في الشارع.

وذكر شهود عيان للصحافة المحلية يوم الاثنين، أن الجثة كانت متفحمة تمامًا وبدون ملامح ، ويبدو أن الضحية كانت جالسة على كرسي وهي مكبلة اليدين والرجلين ، وبعد حرقها وضعت داخل كيس بلاستيكي وتم القاؤها في الشارع.

وذكرت مصالح أمنية لموقع القناة الثانية المغربية أن الجثة وجدت في حالة متحللة، مما يفيد أن الوفاة كانت قبل أيام.

وتم نقلها إلى مستودع الأموات لاخضاعها للتشريح الطبي بهدف الكشف عن عناصر تفيد التحقيق، فيما يخص ملابسات الجريمة ومرتكبيها.

وطالب السكان بتدخل السلطات لتوفير الأمن بأحياء الدار البيضاء، خصوصًا الشعبية منها التي أصبحت تعاني من ارتفاع نسبة الجريمة.