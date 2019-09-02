مفتي الأمن الفلسطيني يكشف تفاصيل مثيرة حول مقتل إسراء غريب

رد الشيخ محمد صلاح المفتي العام لقوى الأمن الفلسطينية، اليوم الإثنين، على عائلة الفتاة المغدورة إسراء غريب التي تقول إنها قتلت نتيجة تلبسها بالجن، لكنّ المفتي استند في نفيه القاطع لقول الأئمة الأربعة بعدم وجود شيء يُسمّى ”تلبس بالجن“.

واستدل على كلامه بأن ”الإنسان مخلوق من طين، والجن مخلوق من نار، فكيف للنار أن تخترق الطين؟. وإذا اخترقته تحترق“، وفقًا لما أوردته وكالة ”معًا“ الفلسطينية.

وأشار إلى أن هناك رأيين في هذه القضية الدينية ”التلبس وعدم التلبس“، قائلًا: ”أنا أميل شخصيًا لعدم وجود تلبس وهو قول الإمام الشافعي والمالكي وابن حزم“.

وأضاف أن ”دائرة الإفتاء منعت وحذرت الشيوخ، منذ عام ١٩٩٧، من قراءة القرآن في المساجد أو البيوت على الناس الذين يدعون مسحه بالجن“، مؤكدًا أنه ”لا يوجد في فلسطين ما يسمى بدائرة الرقية الشرعية“، واصفًا إياها بـ“الكذب والزور والبهتان“.

وتابع: ”في قضية مقتل إسراء غريب، في الحالتين، إذا قُتلت على خلفية شرف أو كما يدعون أنها ملبوسة بالجن وثبت ذلك، سيكون قتلًا مع سبق الإصرار وسينال الجناة عقابهم“.

انتو متخيلين حد ينط من هادي المسافة وتنكسر فقرات ظهره ورجليه بعدين يقوم يمشي طبيعي، فيلم هندي سخيف

ليش بعدهم بيحكو، شو هالهبل

بكفي لحد هان وبس#حاسب_المسؤول#كلنا_اسراء_غريب pic.twitter.com/ZBzxB1bWmB — أصالة???????? (@AsalaKullab) September 2, 2019

وكان محمد أشتية رئيس الوزراء الفلسطيني أعلن، اليوم الإثنين، اعتقال عدد من الأشخاص المشتبه بهم في قضية مقتل الفتاة إسراء غريب، التي أثارت الرأي العام خلال الأيام الماضية.

وقال أشتية خلال اجتماع الحكومة: ”التحقيق في هذه القضية ما زال مستمرًا، ونحن بانتظار تقرير الفحوصات المخبرية، فيما سيتم الإعلان عن النتائج حال استكمالها“.

وأثارت قضية الفتاة الفلسطينية إسراء غريب، التي توفيت في مدينة بيت لحم بظروف غامضة، الرأي العام الفلسطيني، وسط حديث عن أنها قتلت تحت التعذيب على يد أهلها بسبب قضية شرف، فيما تزعم العائلة أن إسراء ممسوسة بالجن.