فضيحة ”علاقة غرامية“ تلاحق النائبة بالكونغرس إلهان عمر

عادت النائبة الديمقراطية المسلمة إلهان عمر (37 عامًا) إلى دائرة الإثارة والجدل من جديد، لكن هذه المرة ليست بسبب موقف سياسي، لكن اتهامات مرتبطة بإقامة ”علاقة غرامية“ مع مدير إحدى شركات الاستثمارات، رغم زواجها، بحسب اتهامات لاحقتها خلال الساعات الماضية.

لكن النائبة في الكونغرس الأمريكي، خرجت لتنفي انفصالها عن زوجها أو أنها كانت تواعد شخصًا آخر، في سياق ردها على اتهامات بأنها أقامت علاقة ”غرامية“ مع تيم ماينت (38 عامًا)، صاحب شركة استشارات.

وفي وقت لاحق نشرت النائبة عن ولاية مينيسوتا، والوحيدة المحجبة في الكونغرس على ”تويتر“ أنها تعرضت للتهديد بالقتل.

I hate that we live in a world where you have to be protected from fellow humans. I hated it as a child living through war and I hate it now. But until deranged people like this stop threatening my life and the lives of others, I have to accept the reality of having security. https://t.co/EUkaaCzXZi pic.twitter.com/VDweQr6bHf — Ilhan Omar (@IlhanMN) August 28, 2019

إلهان عمر (37 سنة) المتحدرّة من أصل صومالي، اعتذرت في شهر فبراير الماضي عن تغريدة وُصفت بأنها معادية للسامية، لكنها ظلت طوال الفترة الماضية تتعرض لإشكالات سياسية متجددة كان بينها منعها هي وزميلتها النائبة رشيدة طليب من زيارة إسرائيل.

ظهرت مساء أمس الأربعاء على تلفزيون wcc، لتنفي شائعة عن علاقة غرامية، خارج نطاق الزواج، انتقلت يوم الثلاثاء الماضي إلى المحاكم.

وتقدمت زوجة بيث ماينت (55 سنة) بدعوى إلى المحكمة في واشنطن لتطلب الطلاق بزعم أن زوجها كان اعترف لها في أبريل الماضي بأنه على ”علاقة حب“ بالنائبة إلهان عمر.

وتتضمن وثيقة طلب الطلاق، كما نشرتها العديد من الصحف الأمريكية، مزاعم بأن شركة ”إي ستريت غروب“ التي يملكها زوج تيم، تلقّت أكثر من 250 ألف دولار من إلهان عمر خلال العام الماضي مقابل جهود لتجميع الأموال للحملات الانتخابية.

Breaking: A Washington, DC mom accused Rep. Ilhan Omar for stealing her husband. She also accused her of using the campaign money to fund an affair she had with political strategist Tim Mynet rather than funding the "travel expenses" of her campaign. pic.twitter.com/mERKC9Y87f — Ask The Truth (@AskTheTruthNews) August 28, 2019

وزعم موقع ”ناشنال ريفيو“ أن حملة إلهان عمر دفعت حوالي 160 ألف دولار لشركة ماينت في الحملات الانتخابية، وأن جزءاً من هذا المبلغ المسحوب من رصيد الحملة الانتخابية كان بهدف ”أن يستمتع العاشقان بوقتهما معًا“.

وتنقل صحيفة ”نيويورك بوست“ أن تيم وزوجته انفصلا جسديًا وعاطفيًا بعد أن أقرّ لها بعلاقته الغرامية مع إلهان عمر. وفي المقابل فإن إلهان كانت هي الأخرى قد انفصلت عن زوجها ”أحمد حرسي“ بحسب ما زعمت صحيفة ديلي ميل التي نشرت صوراً لإلهان عمر ولماينت معًا في عدة أماكن.

ونشرت صحيفة ديلي ميل أن مانيت التقى إسراء (16 عامًا) وهي ابنة عشيقته إلهان عمر في لوس انجيليس الشهر الماضي، حيث كانت بصحبة أمها.

وفي حديثها التلفزيوني مساء أمس، نفت النائبة إلهان عمر هذه المزاعم، مؤكدة أنها لم تنفصل عن زوجها، ولم تكن تواعد أي شخص آخر، حيث إنها ”ليست من هذا النوع من النساء“، وفق قولها. وزادت على ذلك بأنها ترفض السماح بمناقشة حياتها الشخصية، وأن لا مصلحة لها في ذلك.

وكانت النائبة عمر قالت قبل ذلك ”أنا أعرف من أنا.. لدي ثلاثة أطفال صغار، وأسرة صغيرة يجب الاعتناء بهم، وهو ما أركّز عليه“.