فضيحة ”علاقة غرامية“ تلاحق النائبة بالكونغرس إلهان عمر

عادت النائبة الديمقراطية المسلمة إلهان عمر (37 عامًا) إلى دائرة الإثارة والجدل من جديد، لكن هذه المرة ليست بسبب موقف سياسي، لكن اتهامات مرتبطة بإقامة ”علاقة غرامية“ مع مدير إحدى شركات الاستثمارات، رغم زواجها، بحسب اتهامات لاحقتها خلال الساعات الماضية.

لكن النائبة في الكونغرس الأمريكي، خرجت لتنفي انفصالها عن زوجها أو أنها كانت تواعد شخصًا آخر، في سياق ردها على اتهامات بأنها أقامت علاقة ”غرامية“ مع تيم ماينت (38 عامًا)، صاحب شركة استشارات.

وفي وقت لاحق نشرت النائبة عن ولاية مينيسوتا، والوحيدة المحجبة في الكونغرس على ”تويتر“ أنها تعرضت للتهديد بالقتل.

I hate that we live in a world where you have to be protected from fellow humans. I hated it as a child living through war and I hate it now.

But until deranged people like this stop threatening my life and the lives of others, I have to accept the reality of having security. https://t.co/EUkaaCzXZi pic.twitter.com/VDweQr6bHf

— Ilhan Omar (@IlhanMN) August 28, 2019