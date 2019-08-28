الإمارات.. جدل بشأن ”طبيعة الحكم“ في واقعة ”حافلة التنمر“

قضت محكمة جزاء كلباء في دولة الإمارات بـ“توبيخ“ الطلاب الثلاثة المتهمين بواقعة ”حافلة التنمر“ على الفعل الذي ارتكبوه بحق زميلهم، وتسليمهم لأولياء أمورهم، فيما برّأت المحكمة أولياء الأمور الثلاثة من تهمة الإهمال، وفق صحيفة ”الخليج“ المحلية.

وكانت شرطة الشارقة فتحت تحقيقًا في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويوثّق واقعة اعتداء طلبة أحداث على طالب آخر من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل باص مدرسة.

وأثار المقطع وقتها جدلاً واسعًا، حيث أظهر مجموعة من الأولاد الذين بدوا في المرحلة الابتدائية، وهم يعتدون على آخر، ويقومون بضربه وإهانته وسبه.

لكنّ الحكم الذي صدر أمس الثلاثاء واقتصر على التوبيخ، أثار جدلاً بين ناشطين، الذي طالبوا في وقت سابق بضرورة توقيع عقاب اجتماعي بحق الطلاب لعدم تكرار الواقعة، واستنكر مغرد يدعى سيف بن عبدالله الحكم المخفف، قائلًا: ”بغسلهم بخيزرانة ع ظهورهم مب توبيخ، تنمر وتنمر لين فرطوا هالجيل“.

لكن مغردًا آخر يدعى ”عمر أبو عدنان“ رجح أن يكون ”الحكم أول درجة والنيابة من حقها استئناف الحكم. وإن شاء الله يحولهم لرعاية الأحداث يشغلوهم بأعمال النظافة على الأقل شهر.. حتى إذا فتحتة المدارس أبوابها شلوهم من الاحداث وبعد اليوم الدراسي يرجعوهم الاحداث وهكذا.. يحتاجون أدب أسلوبهم باين لا مبالة وعنتره بتصويرهم تنمرهم“.

لكن حساب آخر يحمل اسم محمد أيّد الحكم قائلًا: ”هذا الصح كفو عليهم. لاتنسون أنهم مراهقين، التوبيخ في بعض المواقف هو العلاج الصحيح للمشكلة، الجيل يختلف يا إخوان والجيل هذا غير عن جيلنا وعن جيل قبلنا“.

كما أيد محمد عامر الحكم بقوله: ”رغم أن الفيديو كان يعور القلب، إلا أن دايماً أتذكر أنهم صغار ومعرضين لهالاشياء .. قرار سليم من المحكمة عساس لا تخترب حياتهم أو يضيع منها شي وإن شاء الله يتعلمون ويستفيدون من الي صار“.

فيما استنكرت ”منى السهلاوي“ تبرئة أولياء الأمور: ”منو المسؤول عن سوء التربيه!! إذا تبرؤو الأهل عيل اللوم على المدرسة“.

وكانت النيابة العامة وجهت لأربعة متهمين تهمة التعدي بالضرب والسب والقذف في حق الضحية، ووجهت لمتهم خامس تهمة تصوير مقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، دون علم الشخص المتضرر.

وأقر المتهمون جميعًا في التحقيقات بقيامهم بضرب الضحية وسبه وتعنيفه، مبررين تصرفهم بأنه جاء كردة فعل، بسبب قيام الضحية بسبهم بألفاظ نابية.