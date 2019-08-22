كويتية تحطم أسنان وافدة في مشاجرة عنيفة

تعرضت سيدة كويتية لاعتداء بالضرب المبرح من فتاة وافدة خلال تواجدهما في إحدى مناطق جنوب الكويت جعلها تتعرض لإصابات عديدة في الوجه.

وتعرضت الفتاة لاعتداء بالضرب أفضى إلى حصولها على لكمة عنيفة تسببت في بعض الإصابات التي وردت بالتقرير الطبي الذي تم تقديمه مع البلاغ.

وشمل التقرير وجود كدمة بالكتف الأيسر ورضة بالفخذ الأيسر وسحجة بالفخذ الأيمن وكسر كامل بالضرس بالفك السفلي وكسر جزئي بالحشوة الموجودة بالضرس.

وأمر كذلك وكيل النيابة المناوب بتسجيل القضية جنحة، حيث إنها لا تشكل جناية، وتمت إحالة القضية إلى التحقيق.