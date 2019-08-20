بعد قذفها بحجر.. محامي ضحية اعتداء مكة يروي تفاصيل الواقعة

نفى محامي الفتاة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول وقد تعرضت للقذف بحجر من قبل مواطن في المملكة العربية السعودية، وجود أي علاقة أسرية بين موكلته والشاب المعتدي.

وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، أوضح المحامي فراس الطرابلسي في تفاصيل الواقعة أن ”المجني عليها كانت في زيارة مع أسرتها إلى مكة، وحين توجهت لركوب سيارتها باغتها المعتدي بعبارات هجومية، وحين قامت بالاستنجاد بقريبها قام المعتدي على الفور بالتقاط حجر وقذفها به“.

وأضاف أن الفتاة أبلغت موقع ”كلنا أمن“ فور وقوع الحادثة، مؤكدًا أن القضية منظورة أمام جهات الاختصاص للفصل فيها، وقيد التحقيق.

وألقت الأجهزة الأمنية، أمس الإثنين، القبض على الشاب، الذي أثار غضبًا بين ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره في مقطع فيديو متداول وهو يرمي الفتاة بحجر.

وأكد المتحدث الإعلامي أن ”الشرطة تمكنت من الإطاحة بالمعتدي الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول، وهو مواطن في العقد الرابع من عمره“، حيث اتضح أن المواطن يعاني من اضطرابات نفسية.