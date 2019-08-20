بعد قذفها بحجر.. محامي ضحية اعتداء مكة يروي تفاصيل الواقعة

نفى محامي الفتاة التي ظهرت في مقطع فيديو متداول وقد تعرضت للقذف بحجر من قبل مواطن في المملكة العربية السعودية، وجود أي علاقة أسرية بين موكلته والشاب المعتدي.
وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، أوضح المحامي فراس الطرابلسي في تفاصيل الواقعة أن ”المجني عليها كانت في زيارة مع أسرتها إلى مكة، وحين توجهت لركوب سيارتها باغتها المعتدي بعبارات هجومية، وحين قامت بالاستنجاد بقريبها قام المعتدي على الفور بالتقاط حجر وقذفها به“.
وأضاف أن الفتاة أبلغت موقع ”كلنا أمن“ فور وقوع الحادثة، مؤكدًا أن القضية منظورة أمام جهات الاختصاص للفصل فيها، وقيد التحقيق.
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تداول مغردون على موقع التواصل "تويتر"، مقطع فيديو، لشاب وهو يعتدي على فتاة بالحجارة، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما، لأسباب مجهولة، بمكة في #السعودية. ويظهر مقطع فيديو تم كتم صوته من قبل موثقه، يبدو وكأن شجاراً عنيفاً دار بينهما، لينتهي باعتداء الشاب على الفتاة، حيث قام بقذفها بالحجارة، بينما هي كانت تمسك بيدها حذاء. وانتشر المقطع بشكل كبير تحت وسم #المعتدي_على_فتاة_بمكة، وطالب متداولوه الجهات الأمنية، بإلقاء القبض على الشاب وإحالته إلى الجهات ذات الاختصاص ومعرفة تفاصيل الحادثة. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #مكة #المدينة #جازان #نجران #السعودية #فيديو #عنف #اعتداء #سعوديات #نجران_اليوم #ترند #ضرب #saudiarabia #ksa #video #trend #riyadh
وألقت الأجهزة الأمنية، أمس الإثنين، القبض على الشاب، الذي أثار غضبًا بين ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي عقب ظهوره في مقطع فيديو متداول وهو يرمي الفتاة بحجر.
وأكد المتحدث الإعلامي أن ”الشرطة تمكنت من الإطاحة بالمعتدي الذي ظهر في مقطع الفيديو المتداول، وهو مواطن في العقد الرابع من عمره“، حيث اتضح أن المواطن يعاني من اضطرابات نفسية.