مصر.. القبض على المخرج خالد مرعي بتهمة حيازة مخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي، القبض على المخرج خالد مرعي، أثناء عودته من هولندا وبحوزته كمية من المخدرات.

وجرى ترحيل مرعي إلى قسم شرطة النزهة، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه.

وبحسب بيان أمني، صادر يوم الإثنين، فإن ”نيابة النزهة بدأت التحقيق مع خالد مرعي في واقعة اتهامه بحيازة مواد مخدرة عقب عودته من رحلة عمل في هولندا، وطلبت النيابة إرسال المضبوطات إلى الطب الشرعي، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة“.

وعُثر داخل حقائبه على ”6 أكياس بها قطع من مخدر الحشيش، و10 بذور ماريغوانا داخل كتالوغ لزراعة البذور، و3 أكياس ماريغوانا، وورق بفرة، وأدوات لتعاطي المخدرات مخبأة في شنط يد صغيرة وفي جيب جاكيت، وداخل حذاء وبين طيات الملابس وفي حقيبته“.

وبدأ ”مرعي“ حياته الفنية ”مونتيرًا“، قبل أن يتجه بعد عشر سنوات لمجال الإخراج، حيث أخرج العديد من الأفلام الشهيرة، آخرها فيلم ”خيال مآتة“، ومن بينها: عسل أسود وآسف على الإزعاج ولف ودوران وبلبل حيران لأحمد حلمي، ومن أشهر مسلسلاته: السبع وصايا وشربات لوز.