شرطة عمان السلطانية تستدعي أبطال مقطع “مسقط مول”

أفادت شرطة عمان السلطانية، اليوم الأحد، بأنها استدعت أشخاصًا ظهروا بمقطع مصور، في أحد المراكز التجارية، وقد بدوا بشكل مثير للريبة؛ وذلك للتحقيق معهم واستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وانتشر خلال الأيام الماضية، مقطع مصور لمجموعة من الشبان يحيطون بشخص، وكأنهم حراس شخصيون لشخصية مهمة، وكانوا يتجولون في “مسقط مول”، علمًا أن أحد الأفراد كان يحمل سلاحًا ناريًا.

حول المقطع المرئي المتداول في وسائل التواصل الإجتماعي.

توضح #شرطة_عمان_السلطانية أن ذلك المقطع جرى تصويره في أحد المجمعات التجارية بمحافظة مسقط، كما أنه تم استدعاء الأشخاص الذين ظهروا فيه، وجاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهم. pic.twitter.com/WuHsXpjquU — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) August 17, 2019

وكان عضو مجلس إدارة ”مسقط مول“ عبدالله الجرواني، قال إن الفيديو المتداول لشباب في المركز يتحركون في “مشهد غريب” لا يمت للفعاليات المقامة في المركز بأي صلة.

وأوضح، أن هذه الحادثة وقعت الأربعاء، حيث دخل هؤلاء الشباب عنوةً إلى “مسقط مول”، وتمت متابعتهم من قبل أمن المركز حتى خروجهم منه، كما تم التواصل مع الجهات المعنية بشأنهم لاتخاذ ما تراه مناسبًا.

ونفى الجرواني، معرفتهم بأي اسم من أسماء الذين ظهروا في المقطع المرئي، كما أكد عدم صحة ما يُتداول عن ارتباط اسم أحدهم بمالك المول.