افتعلا ميلاد طفل ثم وفاته.. زوجان يخدعان أقاربهما لجني الهدايا والتبرعات (صور)

افتعل زوجان من ولاية بنسلفانيا الأمريكية، حدث إنجابهما طفلًا، ليحصلا على الهدايا من العائلة والأصدقاء، ثم ادّعيا أنه فارق الحياة حتى يجنيان التبرعات.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، اليوم الجمعة، استضاف الزوجان أثناء فترة الحمل الوهمي أقاربهما وأصدقاءهما، حيث أغدقوهما بالهدايا، ثم ادعت الزوجة أنها بحاجة لتكون في الفراش خلال الشهرين الأخيرين من حملها.

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ولإثبات الحمل المزيف، نشرت الزوجة عبر صفحتها على فيسبوك، صورة قديمة بالأشعة فوق الصوتية لجنين، وبعد إعلان الولادة نشرت صورة لدمية تشبه المولود الجديد على أنها ابنها.

ثم أعلن الزوجان كيسي وجيفري لانج، من خلال نعي نشراه عبر صفحتهما على فيسبوك، أن طفلهما توفي بعد ساعات من الولادة، بسبب تجمع السوائل في رئتيه، وأحرقا جثته، حيث طالبا عبر منصة لجمع التبرعات، الحصول على مساعدات لإتمام مراسم جنازته.

وجمع الزوجان نحو 600 دولار من التبرعات، ولكن الشرطة اكتشفت احتيالهما، بعدما أبلغت صديقة لهما بعدم وجود اسم الطفل في السجلات الرسمية لولادته ووفاته.

كما اكتشفت الشرطة أثناء التحقيق في الحادثة، أن الزوجين، أخبرا عائلتهما وأصدقاءهما قبل سنوات بإنجابهما طفلًا ووفاته، وجنيا آنذاك الهدايا والتبرعات.