مصري يقتل زوجته بسبب مكالمة هاتفية

انهال زوج مصري على زوجته طعنًا بسكين ومزق جسدها حتى فارقت الحياة، بعد أن سمعها تتحدث مع أحد الرجال عبر الهاتف المحمول.

وبحسب بيان أمني صادر عن وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، فإن شابًا مصريًا يُدعى ”محمد“ (يبلغ من العمر 32 عامًا) أنهى حياة زوجته، بعدما ضبطها تتحدث مع أحد الأشخاص في الهاتف داخل منزلهما، بمحافظة الشرقية شرق البلاد.

وتلقت مديرية أمن الشرقية، بلاغًا يفيد بقيام زوج بقتل زوجته، وبالانتقال إلى الموقع تبيّن قيام الشاب بقتل زوجته ”دعاء“ 30 سنة، بعدما سمعها تتحدث إلى أحد الأشخاص في الهاتف المحمول، حيث استل سكينًا وطعنها عدة طعنات حتى فارقت الحياة.

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، فيما جرى ضبط الزوج والسلاح المستخدم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.