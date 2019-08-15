سيدة تخصي طليق ابنتها بعد قتله

عاقبت روسية طليق ابنتها بوحشية لامتناعه عن دفع النفقة، من خلال إخصائه وقتله، والتمثيل بالجثة.

واعترفت السيدة البالغة من العمر 49 عامًا، والتي لم يُكشف عن هويتها، بطعن ”ديمتري بوغدانوف“ (32 عامًا) حتى الموت، قبل إخصائه وتحويل عضوه الذكري إلى أشلاء وإلقائها من النافذة.

وبحسب ما نشرته صحيفة ”ميرور“ البريطانية، اعتقلت السلطات الروسية السيدة وشريكها اللذين ينتميان لمدينة ”بوروفيتشي“، وكشفت التقارير أن الضحية كان يشرب الخمر برفقة الجانية وشريكها، عندما اندلع خلاف بينهم.

ووفقًا لما كشفته التقارير كان الخلاف بشأن تأخر الضحية عن دفع نفقة زوجته السابقة وابنهما، وتفاقمت الأمور حتى أجهزت حماته السابقة عليه بالسكين، كما شارك شريكها في الهجوم أيضًا، قبل أن تتصل بابنتها التي أبلغت الشرطة على الفور.

وقالت الشرطة إن السيدة طعنت ”ديمتري“ 27 مرة، وقبل اعترافها وشريكها بقتله، حاولا نفي الادعاءات في البداية والتملص من الجريمة.

ورغم بشاعة الواقعة، إلا أنها ليست الوحيدة من نوعها في روسيا، ففي العام الماضي، تم حبس سيدة 4 سنوات لأنها أخصت زوجها لأنه كان مخمورًا وطالبها بممارسة علاقة حميمة معه.