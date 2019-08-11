مصرية تدهس كويتيًا وتصيبه إصابات حرجة

دهست وافدة مصرية في الكويت مواطنًا كويتيًا تحت عجلات سيارة كانت تقودها، لينتقل بها الحال إلى مخفر ”السالمية“ بعد تعرض الضحية لإصابات وصفت بالحرجة.

وتلقت عمليات وزارة الداخلية بلاغًا عن وجود حالة دهس في منطقة ”السالمية“، فانتقل إلى الموقع رجال الأمن وفنيو الطوارئ الطبية، بحسب صحيفة ”الراي“ الكويتية.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى مبارك بحالة حرجة، في الوقت الذي اقتاد فيه رجال الأمن السيدة، التي اتضح أنها مصرية، إلى مخفر المنطقة.

وأفاد مصدر أمني بأنه ”سُجلت قضية دهس بحق المتهمة، وجارٍ التحقيق معها في ملابسات الواقعة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها“.