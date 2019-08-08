مشاجرة بالساطور في الكويت

اندلعت مشاجرة بين 3 شبان كويتيين من جهة، وآخر رابع من جهة أخرى، إثر خلاف وقع بين الطرفين حول أحقية كل منهما بموقف سيارة في الشارع.

وقال الضحية إن مشادة كلامية على خلفية موقف سيارة تمت بينه وبين مركبة المتهمين، وفوجئ بالشبان الثلاثة يترجلون من مركبتهم بقصد الاعتداء عليه.

وأضاف أنه اضطر لإحكام إغلاق مركبته من الداخل ليقوم أحدهم بالرجوع إلى السيارة والإتيان بساطور ومحاولة الاعتداء عليه وتهشيم زجاج سيارته.

وتمكن رجال أمن حولي من ضبط 3 كويتيين، الأول من مواليد 1999 والاثنين الآخرين من مواليد 2000، وذلك على خلفية قضية اعتداء بالضرب وإتلاف مال الغير.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، فقد تم التحفظ على ساطور استخدمه المدعى عليهم في واقعة تهشيم زجاج مركبة مواطن في مواقف جمعية المنصورية.