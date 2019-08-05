”موقف مركبة“ بدبي يتسبب بشجار عنيف بين زوجة وحماتها

أدى خلاف على موقف مركبة بين 3 آسيويين من عائلة واحدة (رجل وزوجته وأمه) في دبي بدولة الإمارات إلى إحالتهم إلى محكمة الجنايات، بتهمة التهديد والسب.

ووفق صحيفة ”البيان“ المحلية، فقد هددت والدة المتهم، الزوجة، إذ توعدتها بالقول ”طلعي سيارتك ولا بحرقها“.

وأقدمت كل من ”الحماة“ وزوجة ابنها على الاعتداء على بعضهما البعض، بسبب خلاف على موقف السيارة أمام المنزل، الذي تقيمان فيه، إذ هددت المتهمة (الحماة)، المجني عليها (زوجة ابنها) بحرق مركبتها؛ ما أدى إلى اشتباكهما بالأيدي، ولحقت إصابات بكلتا السيدتين، إضافة إلى اتهام جميع المتهمين بالتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، بعد أن تلفظ الزوج على زوجته مناصرًا والدته.